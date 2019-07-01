Libya’da Halife Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Güvenlik Uzmanı ve Stratejik Mesut Hakkı Caşın, özel bir televizyon kanalında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaddafi rejimi devrildikten sonra Libya’da istikrarın sağlanmadığını belirten Prof. Mesut Hakkı Caşın, “Ülke bölünme eşiğinde, Hafter güçleri bu durumdan faydalanıyor. Trablus Havalimanını işgal ettikten sonra bir Türk İHA’sını düşürdüğünü iddia ediliyor. Son olarak 6 vatandaşımızı tutukladılar.

Uluslararası hukuka göre vatandaşları gasp edilen ve kaçırılan devletlerin kuvvet kullanma hakkı vardır. Hafter kuvvetlerini Mısır, Suudi Arabistan ve bazı ABD’li silah tüccarlarının desteklediğini biliyoruz. Hem savunma bakanlığı hem de dışişleri bakanlığı bunun kabul edilemez olduğunu ve Türkiye’nin müdahale etme hakkının olduğunu, Hafter güçlerinin hedef olacağını belirtti.”

Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan gerginliğin Libya olayıyla bağlantılı olabileceğini dile getiren Caşın, “Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan bazı güçleri arkasına alarak Türkiye’nin Libya ile olan münhasır ekonomik bölge anlaşmasını baltalamak istiyor. Bu olayda Hafter’in rolü budur. Dün akşam bazı İsrail hava kuvvetlerine ait uçların Lübnan hava sahası üzerinden Suriye’ye saldırdığını biliyoruz. Suriye makamlarının yaptığı açıklamalar ve uluslararası basında füzenin KKTC sınırına düştüğü bilgisi var.

KKTC topraklarına 74 harekâtından sonra ilk defa bir mermi düştü. Uluslararası makamlara bundan Suriye makamları sorumludur. Türkiye, Londra ve Zürih anlaşmalarına göre KKTC ve Kıbrıs’ın garantör ülkelerinden bir tanesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri bu füzeyi inceleyecektir. KKTC toprakları ve egemenlik alanı ihlal edilmiştir, bunun tazminat hakkının saklı tutulduğunun belirtilmesi gerekiyor.” diyerek sözlerini tamamladı.