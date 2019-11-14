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Güvenlik Uzmanı Mete Yarar: Türkiye ile Rusya’nın anlaşması ABD’nin planlarını bozdu

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin YPG/PKK ve DEAŞ terör örgülerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı’nın şifrelerini anlattı. Yarar, “Türkiye Rusya’yla anlaşma yapmamış olaydı şu anda Fırat’ın doğusunda kalan Rasulayn ile Tel Abyad arasında kalan alan dışındaki alanda hiçbir şey yapamazdık. Yerin 13 metre altında yaklaşık 5 katlı bina yüksekliğinde Suriye sınırında 4 senede 500 kilometre uzunluğunda tünel kazılmış” dedi.

  • İHA
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Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Barışı Pınarı Harekatı-  Yerli ve Milli” başlıklı seminere katıldı.
 
Yarar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ’a karşı yürüttüğü başarılı operasyonla ilgili bilgilerini bölgeden çekilmiş olan fotoğraf ve video görüntüler eşliğinde anlattı. Amerikalıların Türk askeri ile Rus askerini karşı karşıya getirmek için bölgeden çekilme oyunu yaptığını belirten Yarar, “Türkiye Rusya’yla anlaşma yapmamış olsaydı hem Amerika’nın dışında kalan bölgelerde ilerleme şansını kaybedecektik hem de Fırat’ın doğusunda kalan Resulayn ile Tel Abyad arasında kalan alan dışındaki alanda hiçbir şey yapamazdık. Bu hamle operasyonun gidişatının önündeki en büyük engeli bozdu. Türkiye ile Rusya’nın hızlı refleksleri planı bozdu” dedi.
 
"4 senede 500 kilometre uzunluğunda tünel kazılmış"
 
Operasyon sırasında İsrail’in “6 senelik projemiz 6 günde bitti” şeklinde yaptığı açıklamayı değerlendiren Yarar, şöyle devam etti:  “Yerin 13 metre altında yaklaşık 5 katlı bina yüksekliğinde Suriye sınırında 4 senede 500 kilometre uzunluğunda tünel kazılmış. Bu tünellerin neden kazdırıldığı sorusunun cevabını bulursak Suriye’de neden olduğumuzu daha iyi anlarız. O tünellerin ucu Türkiye’ye çıkıyor. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarıya ulaşsaydı, bu darbe girişimi bir işgal girişimine dönüşecekti. Bu adamların tamamı o tünellerden Türkiye’ye geçerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni Türkiye’den koparmaya çalışacaktı.”

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