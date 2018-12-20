Güvenlik Uzmanı Yarar: ABD'nin 24 saat içinde çekilmesi, Türkiye'nin 24 saat içinde operasyona başlayacağını gösteriyor

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD-YPG yuvalarına yönelik olarak gerçekleştireceği harekât ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir canlı yayında bölgedeki son gelişmeleri yorumlayan Yarar, Türkiye'nin operasyon öncesi ABD'ye "Ya birimlerinizi çekin ya da yerlerini bildirin ki zarar gelmesin" dediğini aktararak, "ABD, birimlerinin yerini bildirmeyeceği için hedef olacak bölgelerdeki ABD unsurlarını çekiyor." ifadelerini kullandı.

"Belirlenen hat üzerinde ABD unsuru kalmadı"

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı personelinin yanı sıra istihbaratçılarını ve özel harekât birimlerini bölgeden çektiğini söyleyen Mete Yarar, "Belirlenen hat üzerinde artık ABD personeli kalmadı. Tıpkı El Bab operasyonunda olduğu gibi belirli bir hat üzerinde anlaşıldı ve ABD birimleri bu bölgeleri terk etti. Türkiye belirlenen hattın üzerinde bir operasyonu çok kısa sürede gerçekleştirilecek." sözlerini kullandı.