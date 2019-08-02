Güvenpark saldırıyla ilgili 1 şüpheli yakalandı
Hakkari Valiliği, 13 mart 2016'da Ankara Güvenpark'taki 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin de yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Hakkari Valiliği, 13 mart 2016'da Ankara Güvenpark'taki 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin de yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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