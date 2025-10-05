İSTANBUL 23°C / 15°C
  • Güncel
  Güvensiz gıdaya geçit yok! Denetlenen işletmelere 168 milyon lira ceza kesildi
Güncel

Güvensiz gıdaya geçit yok! Denetlenen işletmelere 168 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eylül ayında 125 binden fazla denetimde gıda güvenliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uyguladıklarını bildirdi. Bakan Yumaklı, 'Denetlenen işletmelere 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi.' dedi.

AA5 Ekim 2025 Pazar 12:25 - Güncelleme:
Güvensiz gıdaya geçit yok! Denetlenen işletmelere 168 milyon lira ceza kesildi
ABONE OL

Yumaklı, NSosyal hesabından, vatandaşların sofrasına ulaşan her gıdanın güvenilirliğini sağlamak için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktardı.

125 BİN GIDA DENETİMİ! 2 BİN 269 İŞLETMEYE 168 MİLYON LİRA CEZA

Eylül ayı gıda denetim sonuçlarına ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 125 binden fazla denetimde, gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulurken işletmelere 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, uygunsuzluklara asla geçit vermediklerini, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir unsura tolerans göstermediklerini vurguladı.

  • gıda güvenliği
  • denetim
  • idari yaptırım

