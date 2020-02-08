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Güvercin hırsızları kıskıvrak yakalandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kümesten 28 taklacı güvercin çalan zanlılar suç aletleri ve güvercinlerle birlikte yakalandı.

IHA08.02.2020  14:31 - Güncelleme: 08.02.2020  14:31

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde ilçenin Hızırbey Mahallesinde yaşayan A.İ.Y.’nin evinin arkasındaki kümeste beslediği taklacı güvercinler çalındı. Olay üzerine kapsamlı bir çalışma başlatan Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü kısa sürede şüpheli şahısları tespit etti. Düzenlenen operasyonla, demir kesme makası ve manivela gibi suç aletleriyle birlikte yakalanan zanlılar, polis tarafından gözaltına alındı.

Güvercinler sahibi A.İ.Y.’ye teslim edilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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