Güvercin uçurma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı

AA 29 Mart 2021 Pazartesi 21:20 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 21:20

İddiaya göre, Pınarbaşı Mahallesi Yaren Sokak'ta, Tolga K, evinin önünde "güvercin uçurma" meselesi yüzünden İmdat G, Sevim G, Hamza G, Mertcan Z. ve Cemal K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga K, evinden getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği İmdat G, Sevim G, Hamza G. ve Mertcan Z. ile Tolga K'nin kardeşi Cemal K. yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İmdat G, kaldırıldığı Isparta Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Hastanesinde, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheli Tolga K'yi gözaltına aldı.

