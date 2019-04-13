Güvercinlerini beslemek isterken canından oldu

Gaziantep’te güvercinlerine yem vermek için çıktığı merdivenlerden düşen 71 yaşındaki Kadir Çelik 4 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay 12.01.2019 tarihinde Gaziantep’in Çağdaş mahallesi 12 sokak 81 nolu evde meydana geldi. İddiaya göre 71 yaşındaki Kadir Çelik 2. Katın terasında güvercinlerine yem verdikten sonra merdivenlerden inerken dengesini kaybedip düştü. Olay yerinde baygın halde yattığını gören karşı komşunun fark etmesiyle ailesine haber verildi.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Çelik, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak 4 ay sonra hayatını kaybetti.

Kadir Çelik'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.