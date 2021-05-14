14 Mayıs 2021 Cuma 10:32 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 10:32

Cuma gününde İslam aleminin cumasını ve bayramını tebrik etmek isteyenler hem "Bayramınız mübarek olsun" hem de "Hayırlı Cumalar" dileklerini iletmek için En yeni cuma mesajları 2021 için arayışa koyuldu. En yeni, kısa, uzun, Güzel, anlamlı, resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. Bayramını tebrik edeceğiniz yakınlarınıza ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz Kısa, Uzun, Ayetli, Güzel, anlamlı, resimli ve en yeni cuma mesajları haberimizde yer alıyor.

EN YENİ CUMA MESAJLARI 2021

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve Dua ile ... Hayırlı Cumalar.

Ey İman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. (Hac, 77) Cuma gününüz bin mübarek olsun. Dua beklerim, Selamlar.

Allah tarafından geri çevrilmesi, Mümkün olmayan gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer ne de günahlarınızı inkara imkan vardır. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. (Şura, 47-49) Cuma Gününüz Mübarek olsun! Dua eder Dua beklerim. Selamlar.

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle.. Ramazan Bayramınız ve Cumanız kutlu olsun.

Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Hayırlı Cumalar

Ramazan Bayramınızın tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar, Hayırlı Cumalar

GÜZEL, ANLAMLI, RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız ve Cumanız hayırlara vesile olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma... Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl... Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar ve Hayırlı bayramlar dilerim.

Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar."

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma.... Hayırlı Cumalar

Ya Rabbi, Zatını seyran ettir, kendine hayran ettir, öyle yaşat ki bizi, ömrümüzün kalan kısmına ebedi bayram ettir. Hayırlı Cumalar.

Bugün rahmet, bugün bereket, bugün şefaat, bugün himmet bugün günlerin efendisi... Cumanız mübarek olsun...