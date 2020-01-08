AA/İHA 08.01.2020 12:49 - Güncelleme: 08.01.2020 13:04

Fransız Hava Yolu şirketi Air France, İran ve Irak hava sahalarından geçen uçuş güzergahlarını geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

Malezya Hava Yolları, yaşanan son gelişmeler nedeniyle tüm uçuşlarda İran hava sahasına girmekten kaçınacağını duyurdu.

Singapur Hava Yolları da Avrupa uçuşlarını İran dışı rotalardan yönlendireceğini açıkladı.

Avustralya'nın Qantas hava yolu şirketi ise Londra-Perth seferinin güzergahını, İran ve Irak hava sahaları dışından geçecek şekilde değiştirdiğini belirtti.

- ABD'DEN UÇUŞ YASAĞI

Öte yandan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikan hava yolu şirketleri ve pilotlarının İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinde uçmalarını yasakladığı bildirdi.

FAA'dan yapılan açıklamada, tedbire gerekçe olarak, bölgede artan askeri gerginlik nedeniyle sivil uçakların hedef olmasının önlenmesini gösterdi.

Açıklamada, "Orta Doğu'da artan askeri etkinlik ve siyasi gerilimin Amerikan sivil havacılık faaliyetleri açısından risk oluşturması nedeniyle kısıtlama tedbirine gerek görülmüştür." ifadesi yer aldı.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta hava saldırısında öldürmesi ve ardından İran'ın Irak'taki Amerikan üslerine düzenlediği füze saldırıları bölgedeki askeri gerginliği tırmandırmıştı.

LUFTHANSA, İRAN VE IRAK'A UÇUŞLARI ASKIYA ALDI



Şirketten yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle İran ile Irak hava sahasından geçen uçuşların güzergahlarının talep üzerine "tedbiren" değiştirilmesi kararı alındığı ve bu ülkeler üzerinden uçuşların yapılmadığı belirtildi.

Lufthansa, günlük yapılan Frankfurt-Tahran uçuşunun iptal edildiğini ve cumartesi günü planlanan Erbil uçuşunun da yapılmayacağını duyurdu.

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.

Öte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikan hava yolu şirketleri ve pilotlarının İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinde uçmalarını yasakladığını duyurmuştu.

- EMİRATES VE FLYDUBAİ, BAĞDAT UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates ve Flydubai hava yolu şirketleri, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırısı sonucu Bağdat'a seferleri iptal ettiğini açıkladı. Emirates'ten yapılan açıklamada, “Emirates EK 943 uçuşu (Dubai'den Bağdat'a), EK 944 uçuşu (Bağdat'tan Dubai'ye) 8 Ocak'ta gerçekleştirilecek uçuşlar saldırı nedeniyle iptal edildi. Gelişmeleri dikkatle izliyoruz ve uçuşlarımızla ilgili olarak ilgili hükümet yetkilileri ile yakın temas halindeyiz, gerekirse ilave değişiklikler yapacağız. Her zaman olduğu gibi yolcularımızın, mürettebatımızın ve uçaklarımızın güvenliği bir numaralı önceliğimizdir ve taviz verilmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

Flydubai de “Bugün Bağdat uçuşu iptal edildi. Etkilenen yolcularla doğrudan iletişime geçiyoruz. Bu sabah Basra ve Necef'e seferlerimiz devam edecek. İlgili makamlarla irtibat kuruyoruz ve durumu yakından izlemeye devam ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

RUSYA'DAN HAVA YOLU ŞİRKETLERİNE "IRAK, İRAN HAVA SAHALARINI KULLANMAYIN" TAVSİYESİ

Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, İran, Irak, Basra ve Umman körfezlerini içeren bölgelerin güvenlik riskleri barındırdığına işaret edildi.

Açıklamada, söz konusu riskler nedeniyle transit uçuşlar da dahil olmak üzere Rus hava yolu şirketlerine İran, Irak, Basra ve Umman körfezlerindeki hava sahaları üzerinden uçmamaları tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.

HİNDİSTAN'DAN IRAK'A SEYAHAT UYARISI

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, yaptığı açıklamada, Hindistan vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Bölgedeki son gelişmelere dikkati çeken Kumar, Irak'taki vatandaşlarını dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kumar, Bağdat'daki elçilik ve Erbil'deki konsolosluk binalarının faaliyetlerini sürdüreceğini vurguladı.

PAKİSTAN'DAN VATANDAŞLARINA IRAK'A SEYAHAT UYARISI

Pakistan Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ABD ile İran arasındaki gerginliğin Irak'ta oluşturduğu güvenlik risklerine değinilerek, "Şu noktada Irak'a seyahat planlayan Pakistanlıların en üst düzeyde dikkatli olmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlar için de uyarılar yapan Bakanlık, en kısa zamanda Pakistan vatandaşlarının diplomatik misyonlara bilgi vermesini istedi.

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği ise benzeri bir açıklamayı Pakistan'da bulunan ABD vatandaşları için yaptı.

Açıklamada, ülkedeki ABD'lilere gerekmedikçe seyahatlerini erteleme, kalabalıklardan ve gösterilerden uzak durma, şüpheli noktalardan uzaklaşma, dikkat çekmeme ve en yakın diplomatik misyona bilgi verme gerekliliği hatırlatıldı.

FİLİPİNLER IRAK'TAKİ VATANDAŞLARINDAN ÜLKEDEN AYRILMALARINI İSTEDİ



Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, hükümetin, Irak için alarm seviyesini en üst düzeye çıkardığı, bunun, Filipinler vatandaşlarının artan güvenlik riskleri nedeniyle bu ülkeden ayrılmalarını gerektirdiği bildirildi.

Açıklamada, Irak'taki Filipinler vatandaşlarının kendi imkanlarıyla ya da işverenleri veya Filipinler hükümetinin yardımıyla Irak'tan ayrılabilecekleri belirtildi.

Bakanlık ayrıca Filipinler sahil güvenliğinin vatandaşlarını bölgeden çıkarmak için Orta Doğu'ya bir gemi gönderdiğini duyurdu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin hafta başında ordudan, Orta Doğu'da çalışan binlerce Filipinlinin gerektiğinde ülkeye dönüşü için uçak ve gemilerin hazır tutulmasını istediği bildirilmişti.

AB'DEN ORTA DOĞU'DA TARAFLARA SİLAHLARIN ACİLEN SUSMASI VE DİYALOG ÇAĞRISI

Von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu gündemiyle toplanan Komisyonun ardından basına açıklamalarda bulundu. Von der Leyen ve Borell, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Von der Leyen, toplantıda Irak, İran ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı bilgisini paylaşarak, "Bölgedeki gerginlik hepimizi etkiliyor. Silahların acilen susması ve diyaloğa yer açması gerekiyor." dedi.

Krizin ulaşım, enerji, ekonomik kalkınma ve göç gibi alanlara da etkisi bulunduğuna dikkati çeken Von der Leyen, AB'nin bölgede gerginliğin azaltılması için katkı sağlayabileceğini ifade etti.

- "Şiddeti artırmanın kimseye faydası yok"

Yüksek Temsilci Borrell ise İran, Irak ve tüm bölgedeki gerginliğin çok endişe verici olduğunu söyledi.

Borrell, "Irak'ta ABD ve aralarında Avrupalıların da bulunduğu koalisyon güçleri tarafından kullanılan hava üslerine düzenlenen son saldırı, artan gerginliğin ve çatışmanın son örneği. Şiddeti artırmanın kimseye faydası yok." değerlendirmesinde bulundu.

AB dışişleri bakanlarının cuma günü Brüksel'de olağanüstü toplanacağını anımsatan Borrell, bu çerçevede İran, Irak ve Libya'daki gelişmelerin ele alınacağını kaydetti.

Borrell, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı da Brüksel'e davet ettiğini duyurdu.