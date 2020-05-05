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Haber alamayınca iş yerine gitti, babasının cansız bedeniyle karşılaştı

Antalya'da oto boyama ustası Süleyman Öztürk (64), ailesinden ayrı yaşadığı iş yerinde, kızı Semra Öztürk tarafından ölü bulundu. Öztürk, gözyaşları içinde cenaze işlemlerini yapan polisleri izledi.

DHA05 Mayıs 2020 Salı 13:59 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 13:59
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Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan oto boyama dükkânında meydana geldi. Uzun süredir kendilerinden ayrı yaşayan babasından haber alamayan Semra Öztürk, iş yerine geldi. İş yerinin zilini çalmasına rağmen yanıt alamayan Öztürk, komşusunun yardımıyla kapıdaki asma kilidi kırıp dükkana girdi. Babasının hareketsiz yerde yattığını gören Semra Öztürk, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Süleyman Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Babasının sürekli oturduğu koltuğa oturan Semra Öztürk, ölüm haberi üzerine gözyaşı döktü. Süleyman Öztürk'ün cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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