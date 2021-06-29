İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2021 Salı / 19 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,714
  • EURO
    10,3926
  • ALTIN
    497.579
  • BIST100
    1373.14
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Haber alınamayan 45 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Güncel

Haber alınamayan 45 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da haber alınamayan 45 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Evin içinde yoğun bir dumanla karşılaşan ekipler, Oral'ı hareketsiz şekilde buldu.

AA29 Haziran 2021 Salı 10:01 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 10:01
ABONE OL

Borazanlar Mahallesi'ndeki bir markette müdür olarak görev yapan Dursun Oral'ın (45) iş yerine gelmediğini fark eden ve kendisine telefonla da ulaşamayan iş arkadaşları, Oral'ın Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi'nde bulunan evine gitti.

Oral'ın kapıyı da açmaması üzerine durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekiplerinin eşliğinden Oral'ın dairesinin kapısını kırarak içeri girdi.

Evin içinde yoğun bir dumanla karşılaşan ekipler, Oral'ı hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede hayatını kaybettiği tespit edilen Dursun Oral'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.