Haber kılıflı muhbirlik! PKK'ya F-16 uyarısı

Terör örgütü PKK'nın medya yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin, operasyon için havalanan F-16'larla ilgili haber yaparak örgütü uyardığı belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Emniyet, terör örgütünün sözde "basın komitesi yapılanmasına" yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 21 şüphelinin, örgütsel maksatlı programlar yaparak örgütün bir parçası gibi hareket ettikleri tespit edildi.

8 Haziran'da operasyon için düğmeye basıldı ve 21 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'da bulunan Pel Yapım, Piya Yapım ve Ari Yapım isimli ajansların, örgütün Belçika'da yayın yapan kanalı Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV'ye program hazırladıkları anlaşıldı.

PKK'YA F-16 UYARISI

Jin News Haber Ajansı'nın da aynı amaçla faaliyetler yürüttüğü görüldü. Yeni Şafak'ın haberine göre, Şüpheliler, TSK'nın bölücü terör örgütüne yönelik başlattığı hava harekatlarını da örgüte bildirmek için çalışma yürütmüş. Diyarbakır'dan havalanan F-16'ları takip eden şüphelilerin, harekatı örgüt mensuplarına duyurmak için son dakika bilgisiyle haber yaptığı tespit edildi.

16 ZANLI TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 16'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 6'sı da adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Çalışma kapsamında bu haber ve programları yapanlara yönelik operasyon düzenlenmiş, operasyonda 19 zanlı, soruşturma kapsamında devam eden operasyonda, 3 şüpheli daha yakalanmıştı.