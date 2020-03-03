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Esed rejimi pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi aldı, anında üssüne döndü

Türk F-16'sının, Beşşar Esed rejimine ait bir uçağı düşürmesi, havadaki diğer rejim uçağının aceleyle üssüne dönmesine neden oldu.

AA03 Mart 2020 Salı 15:19 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 15:19

AA, İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve sivil yerleşimlere saldırılar düzenleyen Esed rejimine ait bir uçağın düşürüldüğü anlarda yapılan telsiz görüşmelerine ulaştı.

Kayıtlara göre, rejim uçağının vurulmasından hemen sonra rejimin kontrol kulesindeki telsizci, uçağı aramaya başladı.

Uçağı, Şahin 12 koduyla anons ederek pilota ulaşmaya çalışan rejim telsizcisinin hemen ardından, aynı frekansı kullanan muhalif telsizci, "Allah'u Ekber, arkadaşlar makineli tüfek bulunan uçak isabet aldı. Makineli tüfek bulunan uçağa roket isabet etti." bilgisini verdi.

Bunun üzerine rejim telsizcisi "Şahin 12 isabet aldı" anonsu geçmeye başlayarak, Serakib ilçesi semalarında olan Şahin 2 kodlu diğer uçağın pilotunu aramaya koyuldu.

Kuleye yanıt veren diğer pilot, "Duyuyorum. Dönüyorum. Dönüş yolundayım" yanıtı vererek, hemen üssüne döndü.

Rejim hava kuvvetleri, uçağın düşürülmesinin ardından yeni uçak kaldırmazken, saldırılara Rus savaş uçakları devam etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." bilgisi paylaşılmıştı.

Bakanlık, 1 Mart'ta da "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması yapmıştı. Böylece bugünkü, düşürülen 3. rejim uçağı oldu.

- BAHAR KALKANI HAREKATI

Beşşar Esed rejimi, Astana anlaşmaları gereği ateşkes gözlem misyonu için İdlib'de bulunan TSK mensuplarına hava saldırısı düzenlemiş, 34 asker şehit olmuştu.

TSK, bunun üzerine Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün yaptığı açıklamada, "BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek, birliklerimizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla İdlib'deki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Esed rejimi askerleri, ambulansları kalkan yaptı

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