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Hablemitoğlu davasında tarih belli oldu

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davası, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava 27 Kasım'da Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

IHA16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:17 - Güncelleme:
Hablemitoğlu davasında tarih belli oldu
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Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde 10 Temmuz tarihinde görülen duruşmada, Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın söz alarak, sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesinin "ihsası rey" niteliğinde bulunduğunu savunmuştu. Sanık Bozkır'ın, görülen davanın en kritik sanığı olduğunu, bu yüzden heyetin tarafsızlığını yitirdiğini söyleyen avukat Barkın, reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "hakimin reddi veya çekinmesi" şartlarının bulunmaması nedeniyle reddi hakim talebini reddetmişti.

Avukat Barkın'ın verilen karara itiraz etmesi sonrası dosya bir üst sayılı mahkeme olan Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Talebi değerlendiren Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, reddi hakim şartlarının bulunmadığına hükmederek, itirazı reddetmişti.

Bunun üzerine Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 27 Kasım'da görülmesini kararlaştırdı.

  • Ankara Üniv
  • Hablemitoğlu davası
  • FETÖ suikast

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