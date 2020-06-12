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Habur Gümrük Kapısı'nda 42 kilogram metanfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 42 kilogram 750 gram sıvı metanfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

IHA12 Haziran 2020 Cuma 10:34 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 10:34
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Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizinde gümrük kapısına Irak’tan boş olarak geldiği beyan edilen bir tır riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına yönlendirilen aracın dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Araç, detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, köpeğin de x-ray taramasında saptanan şüpheli bölgeye tepki vermesi üzerine aracın dorsesinin alt bölümüne 2 adet mavi renkli bidon yerleştirildiği saptandı. Bidonlar gizlendikleri yerden çıkarıldı ve içerisinde bulunan sıvı madde uyuşturucu test cihazı ile analize tabi tutuldu. Yapılan analiz sonucunda söz konusu maddenin sıvı metanfetamin cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Operasyon neticesinde zehir tacirlerince Türkiye’ye sokulmak istenen yaklaşık 17 milyon lira değerinde, toplam 42 kilogram 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

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