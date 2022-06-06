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Hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak

Bu yıl yapılacak hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
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Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan ve bu sene 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan hac ibadeti için son kafile de 5 Temmuz'da hareket edecek.

Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından dönüşler 14 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Suudi Arabistan makamlarının aldığı karar doğrultusunda sadece 65 yaş altındakilerin gidebileceği hac ziyareti için yolculardan iki doz aşı ve son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi istenecek.

Bu yıl yapılacak hac organizasyonunda 900 grup hocası, 200 kafile başkanı, 250 kadın irşat görevlisi ve havalimanları ile otellerde 600 Diyanet İşleri Başkanlığı personeli görev alacak.

  • Hac ibadeti
  • hac kafilesi

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