Hac için kura çekilecek mi? Resmi açıklama geldi

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, A Haber canlı yayınında hac ve umre ziyaretleri ile ilgili soruları yanıtladı. Bircan, hac kontenjanının henüz belli olmadığını, 2020 ocak ayındaki hac kurasının geçerli olacağını ifade etti.

"KONTENJAN BELLİ DEĞİL"

Bircan'ın hac ve umre ziyaretleri ile ilgili sorulara verdiği cevaplar şöyle:

Türkiye'nin kontenjanı ne olacak?

- Suudi Arabistan makamları, ülke içi ve dışından 1 milyon hacı adayının kabul edilmesi kararı aldı. Detaylar noktasında vatandaşlarımızın merak ettikleri var. Arabistan makamları her ülke için kullanacakları kontenjanı hala belirlemediler. Kontenjanın belirlenmesi sonrası biz üst kurulumuzu toplayarak bir kriter oluşturacağız. Sonrasında işlemlere başlayacağız.

"YENİ KURA ÇEKİLMEYECEK"

Yeniden kura çekilecek mi?

Bu sene için yeniden bir kura çekimi olmayacak. Malumları olduğu üzere, pandemi başlamadan önce 2020 yılının Ocak ayında bir kura çekmiştik, bu kurayı esas alacağız. Kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızın haklarını biz 2022'ye ertelemiştik. Bu haklar devam edecek.

"RAMAZAN SONRASI UMRE İÇİN VATANDAŞLARIMIZ PLANLARINI YAPSINLAR"

Umre ziyaretleri başlayacak mı?

Umre ziyaretleri için yoğun telefon trafiği oldu. Umre ibadetleri de dün itibarıyla açıldı. Büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Otel, iaşe vs. Ramazan ayında yetiştiremeyebiliriz. En hızlı şekilde pozisyon alacağız. Bunu da vatandaşımıza duyuracağız. Ramazan sonrasında Şevval umresi dediğimiz umre için vatandaşlarımız kafalarında planlarını rahatça yapsınlar.

"İYİ BİR SEVİYEDE KONTENJAN OLACAKTIR"

Kontenjan rakamları ile ilgili bir tahmin var mı?

Rakam belli değil, öngörü ve tahminlerimiz var. Kesin olmadığı için kamuoyu ile paylaşmak doğru olmaz. 2020 yılında 1000 kişi hac yapmıştı. 2021 yılında 58 bin hacıydı. Şimdi çok çok fazla hacı kabul olacak. İstenilen seviyede olmasa da iyi bir seviyede olacaktır.