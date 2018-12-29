Hac kesin kayıtları ne zaman ve nereden yapılacak 2019 Hac kesin kayıtları nasıl yapılacak ücretleri ne kadar

Hac kesin kayıtlar ne zaman yapılacak? Diyanet hac kesin kayıt işlemleri nasıl yapılacak? Hac kesin kayıtları nereden yapılacak? 2019 Hac kesin kayıt ücretleri ne kadar? Ödemeler hangi tarihte yapılacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen 2019 Hac kesin kayıt tarihleri belli oldu. Hac kura sonuçları 28 Aralık tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. 2 milyon 213 bin 835 adayın yer aldığı kurada 80 bin kişi hacca gitmeye hak kazandı. Hac kura sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve milyonlarca hacı adayı, hac kuraları sorgulama ekranına akın etti 2019 yılında hacca gitmek için hak kazanmak isteyen yüz binlerce aday, hac kura çekiliş sonuçlarının ardından kesin kayıt tarihlerine yöneldi. Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. 28 Aralık Cuma günü 15.00’da kamuoyuna açık yapılan kuranın sonuçlarına, saat: 23.00’den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden erişme açıldı. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderildi.2019 hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitme hakkını elde eden 80 bin kişi arasında yer alamayan hacı adayları, ikinci bir şans için kesin kayıt işlemini yaptırmayanları bekleyecek Hac kesin kayıt tarihleri Diyanet son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde..

"100 bine yakın hacımız hacca gidebilir"



Kura çekilişi canlı yayınında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu an 80 bin olan hac kontenjanının 100 bine çıkarılması için Suudi Arabistan Hac Bakanı ile görüşmelerin yapıldığını, sayının 100 bine arttırılması için talepte bulunulduğunu ifade etti.



Katsayılı kura sistemi uygulanacak



Geçtiğimiz yıllarda müracaat eden ancak hacca gitme şansını yakalayamayan adaylar, katsayı ile kuraya katılacak. Buna göre 13 yıl önce kuraya başvuran ve bugüne kadar hacca gidemeyen adayların kurada 169 hakkı olacak.

İkinci şans ocak sonunda



Bu yıl hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitme hakkını elde eden 80 bin kişi arasında yer alamayan hacı adayları, ikinci bir şans için kesin kayıt işlemini yaptırmayanları bekleyecek. Yedek adaylar kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt altına alınabilecek.



HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.



Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.



Kesin kayıt dönemi kura sonuçlarının hemen ardından bu hakkı elde edenler için 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında alınacak.



Hacı adayları, “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.



Hiç hacca gitmemiş şehit yakınları kurasız götürülecek



2007 ile 2019 yılı arasında kayıt yaptıran ancak şu ana kadar hiç hacca gitme imkanına erişemeyen şehit yakınları ile gazi ve eşleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurasız olarak kutsal topraklara götürülecek.



Hacı adayları ücretleri riyal olarak ödeyecek



Bu yıl Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak alınacak olan kesin kayıt ücretleri, otel tercihlerine göre değişiklik gösterecek.

Hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Hac kura sonuçlarının ardından 2019 yılında 80 bin kişi ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek.



HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Hac kura sonuçlarını öğrenmek isteyen hacı adayları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden sorgulama yapabiliyorlar. Kura sonuçlarını öğrenmek için T.C kimlik numarası ve anne adı ile giriş yapılması gerekiyor. Hac kura sonuçları, hacı adaylarının telefonuna ayrıyeten SMS yoluyla gönderilecek.





HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.



Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?



Hac kesin kayıtları, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 02-11 Ocak 2019 tarihleri gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan işlemler, şu adımlarla tamamlanacak;



1- TC Kimlik numaranızı ve Güvenlik resmini ilgili bölüme yazarak ARA butonuna basınız.



2- Sistemde kayıtlı telefonunuzun yanınızda ve açık olmasına dikkat ediniz.



3- Hacca gitmek istediğiniz Organizasyonu (Diyanet veya Acenta) seçiniz.



4- 2019 yılı Hac Kayıtları ile ilgili detaylı bilgilere http://hac.diyanet.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



Diyanet'ten yapılan açıklamada kesin kayıt işlemleriyle ilgili şu açıklama yayımladı;



" 2019 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarımız, verilen tarihlerde hac.diyanet.gov.tr adresinden “ 2019 yılı hac kesin kayıt yaptırabilir” belgesini TC Kimlik Numarası, Güvenlik Sorusu ve sisteme kayıtlı cep telefonuna online gelecek mesajdaki kodu girerek Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu veya Acenta organizasyonunu seçerek belgelerini alabileceklerdir. Kesin kayıt belgesinde belirtilen açıklamalar çerçevesinde hacı adaylarımız kayıtlarını açıklanan son tarihte mesai saati bitimine kadar tamamlayacaklardır. "



ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER KURASIZ HACCA GÖTÜRÜLECEK



Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

Dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen binlerce kişinin merakla beklediği hac kuraları 28 Aralık'ta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edildi. Başkanlığın salonunda gerçekleştirilecek olan kura çekilişinin ardından hacı adayları, 2019 yazında kutsal topraklara gidebilme şansına sahip olan hacı adayları belirlendi.

Hac görevini yerine getirmeyen isteyen hacı adayların heyecanla beklediği kura çekilişleri 28 Aralık Cuma günü yapıldı. 2019 Hac kuraları çekiliş sonuçları ve isim listeleri hac.diyanet.gov.tr adresinde.

Hacı adaylarını heyecanladıran gelişme dün yaşandı. Uzun süredir beklenen Hac kuraları çekilişi düzenlendikten sonra erişime açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda elektronik ortamda yapılacak kura çekimine, 2 milyon 213 bin 835 hacı adayı katıldı.





HAC KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI



Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “Oda Tercihli” veya “Otel Tercihli” hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımına da gidilmeyecek.



HAC KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Bugün saat 15.00’da kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçlarına, aynı gün saat: 23.00’den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına sms olarak gönderilecek.









Hac ayları hangi tarihlerdedir?



Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevvâl ve Zilka’de aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Bu tarih 11 Ağustos 2019 tarihine denk gelmektedir.



Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menâsikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl’den itibaren girilebilmesi bakımındandır.



Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise, cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi‘, II, 132-133).



ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER KURASIZ HACCA GÖTÜRÜLECEK



Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

2019 HAC GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Kutsal topraklarda görev almak isteyen kişiler için Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet adresinde başvuruları başlattı. Sicil, hizmet sınıfı, görev yeri, hizmet başlangıcı ve MBSTS puanı gibi bilgilerin istendiği başvurularda adaylara ayrıca hizmet almak istediği görev soruluyor. Bayan irşad görevlisi, din görevlisi ve tercüman başlıkları altında tercih yapabilecek kişiler seçildikleri halde hac görevlisi olabilecekler.







CEP TELEFONLARINA KISA MESAJ



Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek.



Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi.



Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş grubundaki çocukların kayıtları ebeveynleri ile yapılacak. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle yapacak.



Ayrıca, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olanlar da müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile yapacak.



Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içinde sisteme girilmeyen müracaatlar ise kabul edilmeyecek.

2019 HAC FİYATLARI NE KADAR?



Hac fiyatları her yıl, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirleniyor. Hac fiyatları belirlenirken, ulaşım, konaklama, Arafat'ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti'ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak belirleniyor.



2019 yılında Hac fiyatları ile ilgili net bir rakam olmamakla birlikte 2 kişilik odanın 24 bin SAR ile 25.500 SAR arasında olması bekleniyor. 4 kişilik odalar için ise minimum fiyatın 17.250 SAR'dan başlayacağı tahmin ediliyor. 1 SAR, yaklaşık 1 TL 41 kuruş civarındadır. SAR, Riyal olarak da biliniyor.



"BU YIL BAŞVURANLARDAN SADECE 150 KİŞİ GİDECEK"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan, "Bu yıl hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek." dedi.



Hacı İbrahim Canatan, TÜRSAB'ın 2018 yılında 125 acenta vasıtasıyla 30 bin 314 kişiye hac hizmeti sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"2 milyon 348 bin 255 kişi hacca gitmek için sırasını bekliyor. Bu yıl yaklaşık 200 bin kişinin başvurması tahmin ediliyor. Onlar da bu sayıya eklendiğinde hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek. Suudi Arabistan rakamlarına göre, her yıl tüm dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişi hacı oluyor. Şöyle düşünün, sadece bizde 2,5 milyon kişi hac sırasında bekliyor."