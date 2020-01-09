Hac kuraları 2020 sorgulama ekranı: Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kuraları 2020 isim listesi açıklandı mı?

09.01.2020 11:34 - Güncelleme: 09.01.2020 11:34

2020 yılı Hac kuraları çekiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kuraları 2020 isim listesi açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hac kuraları 2020 sorgulama ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları bugün çekiliyor. Hacı adayları, kura sonuçlarını saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Hac kuraları 2020 isim listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC KURALARI 2020 İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kuraları 2020 isim listesi canlı yayında açıklanmaya başlandı. Hac kuraları 2020 isim listesinin bir kısmına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Hac kura sonucunun tamamı bugün saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecektir.





HAC KURALARI 2020 İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KURALARI 2020 SORGULAMA EKRANI

HAC KURALARI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

KURA KATSAYISI NASIL BELİRLENİYOR?

2009’da uygulanmaya başlanılan katsayılı kura sisteminde hacı adaylarının katsayıları, ön kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren bekledikleri yılın kendisiyle çarpımıyla hesaplanıyor. Buna göre, 2011 yılından bugüne aralıksız kayıt yenileyen hacı adaylarının kuradaki katsayısı 100, bu yıl ilk kez başvuru yapan hacı adaylarının kura katsayısı ise 1 olacak.

İLK KAFİLE 22 HAZİRAN’DA YOLA ÇIKACAK

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020’de başlayacak, 25 Temmuz 2020’de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020’de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.