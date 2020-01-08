08.01.2020 11:51 - Güncelleme: 08.01.2020 11:51

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan adayların beklediği Hac kurası için geri sayım başladı. Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kurası saat kaçta çekilecek? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Hac kurası sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi' ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Hac kuralarına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası yarın Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

2020 HAC KURASI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Hacı adayının beklediği hac kurası 9 Ocak Perşembe günü çekilecek ve saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi aracılığıyla sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura sonuçları; SMS yoluyla grup başlarına bildirilecektir. Ayrıca, Başkanlığımız www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak kura sonuç linkinden veya doğrudan e-devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecektir.

HAC MEVSİMİ TAKVİMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);

Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.