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Hac kuraları yarın çekilecek

Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kurası yarın basına ve kamuoyuna açık yapılacak.

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Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kurası yarın çekilecek.
 
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yılın hac kurası yarın saat 15.00'te Diyanet İşleri Başkanlığında, bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık yapılacak.
 
Vatandaşlar, kura sonuçlarına saat 23.00'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

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