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Hac ön kayıtları için son 3 gün

Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de ilk kez kutsal topraklara gitmek isteyenler, ön kayıt başvurularını 13 Aralık Cuma günü saat 24.00'e kadar yapabilecek.

  • AA
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Hacca, gelecek yıl gitmek üzere bu yıl ilk defa kayıt yaptıracaklar için 3 günlük ön kayıt süresi kaldı. Gelecek yılın hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığınca 9 Ocak 2020'de çekilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak 2020'de her ilde yapılacak.

Umre Hizmetleri Daire Başkanı Yaşar Çapçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılı hac ön kayıt işlemlerinin 11 Kasım'da başladığını hatırlattı.

Bu yıl ilk defa kayıt yaptıracakların ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatırması gerektiğini aktaran Çapçı, daha sonra www.hac.gov.tr internet adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapılabileceğini söyledi.

- Hacı adayı sayısı 2 milyonu aştı

Çapçı, bu yıl şu ana kadar ön kayıt ücretini yatıran 139 bin 657 kişiden 9 bin 503'ünün e-devlet kimlik doğrulama sistemi üzerinden ön kayıt işlemlerini tamamlamadığını vurgulayarak, vatandaşları ön kayıtlarını tamamlamaları konusunda uyardı.

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen 2 milyon 137 bin 942 hacı adayının kayıt yenileme işlemlerinin Başkanlık tarafından otomatik yapıldığını dile getiren Çapçı, şöyle devam etti: "Daha önceden kaydı olup da 2020'de hacca gitmek isteyen vatandaşlarımız kuraya gireceği il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isterlerse mutlaka e-devlet sistemi üzerinden girip bu değişikliği 13 Aralık'a kadar yapmak zorundalar. Kişiler mesela eşiyle yazılmış ama sonrasında annesi, babası veya kızıyla gitmek istediği zaman hemen il ve ilçe müftülüklerine 13 Aralık'a kadar müracaat ederek kura birlikteliğini de sağlayabilecek. Bu işlem için herhangi bir ücret ödenmesine gerek yok. Kura birlikteliği sağlandığında bir aileden herkes değil sadece grup başı kuraya giriyor."

- "Müftülükler yardımcı olabilir"

Çapçı, hacca, gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracakların müracaatlarını 13 Aralık Cuma günü saat 24.00'e kadar tamamlayabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu sene ilk defa ön kayıtlar doğrudan e-devlet sistemi üzerinden yapıldığı için muhtemelen 9 bin 503 kişi ön kayıt ücretini yatırmasına rağmen kayıt yapmadı. Bu kişilerin e-devlet şifresi olmayabilir. Bir an önce e-devlet şifresi alarak bu işlemi tamamlamalı. Ön kayıt ücretini yatırmasına rağmen e-devlet sistemi üzerinden kaydını tamamlamayanlar 9 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10.00'da çekilecek hac kurasına katılamayacak. Müftülükler ücretini yatırıp ön kayıtlarını tamamlamayan kişilere kısa mesaj gönderiyor. Mesela yaşlı bir vatandaşımız e-devlet şifresini aldı ama internet ortamında kayıt yapmayı bilmiyorsa en yakın il ve ilçe müftülüklerimize giderse memur arkadaşlarımız onlara yardımcı olabilir."

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