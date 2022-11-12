Hac ve umre seyahatlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcisi Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, Başkanlıkla sözleşme imzalamış acentalar tarafından kendi aralarından seçilecek.

UMRE TURLARI 15 AĞUSTOS'TA BAŞLAMIŞTI



Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2022-2023 umre turlarının 15 Ağustos'tan itibaren başlayacağını, umrede 65 yaş altı olma ve Kovid-19 aşısı şartı aranmayacağını söylemişti.

Geçen seneye oranla umre turlarına talebin yüzde 100'e yakın olduğunu belirten Bircan, "Dünden itibaren Kabe'nin etrafında bulunan bariyerler kaldırıldı. Umrede, 65 yaş altı ve Kovid-19 aşısı olma şartı aranmayacak. Yani yaş sınırı olmayacak. Bütün bunlar ibadet yapmayı biraz daha kolay hale getiriyor. Yine de vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.