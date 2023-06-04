Hacer Foggo da seçim hezimeti sonrası CHP'ye yüklendi

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan peş peşe iki seçimde de hezimet yaşayan CHP'de seçimin ardından çatırdamalar devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesinin ardından isyan bayrakları çekildi.



Partide kazan kaldıranlardan biri de Mehmetçik'e katliamcı iftirası atan Hacer Foggo oldu. Partisinden İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı olan ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğünü yürüten Hacer Foggo, Birgün'deki köşesinden CHP'nin politikalarını eleştirdi.

Seçim sonrası yoksulları hedef gösteren CHP elitlerine isyan eden Hacer Foggo, "Yoksullar her seçimde sonuçlardan sık sık sorumlu tutuluyor, seçimlerde ortaya çıkan sonuçlardan "yoksulları" sorumlu tutmak yerine yoksullukla ilgili verilen sosyal politika vaatlerinin yeterli olup olmadığı, inandırıcı ve güven verici olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

CHP'nin yoksulluk politikalarının seçim boyunca sahada hiç gündem edilmediğini belirten Foggo, "Ortak politikalar metninde yer alan sosyal politikalarla ilgili yapılacak düzenlemeler sahada, sosyal medyada ve TV'lerde ne kadar tartışıldı" dedi.



CHP'nin depremzedeleri cezalandırmasını eleştiren Foggo, "Yeni politika, sizinle dayanışmaktan vazgeçtik "askıda fatura" ödemeyeceğiz "bursları keseceğiz" olmamalı" sözleriyle tepki gösterdi.

Kadın ve çocuk merkezleri kurmanın somut bir politika olduğundan bahseden Foggo, bu merkezlere belediyelerinin ve milletvekillerinin sahip çıkamadığını söyledi.