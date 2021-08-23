Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü: ''Kuraklık nedeniyle baraj gölü kuruma noktasına geldi''

DHA 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:45 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:45

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Şehir Çayı üzerinde sulama için kullanılan Hacıhıdır Barajı'nın su seviyesi, mevsimsel yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle ilk kez düştü. Baraj, kuruma noktasına geldi. 2 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren barajda su seviyesinin düşmesi, bölge çiftçilerinde endişeye neden oldu.

Barajın su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü belirten Mehmet Kırklar, "Yıllardır burada yaşıyoruz, baraj gölünde su seviyesinin bu kadar çekildiğini ilk kez gördüm. Son iki yıldır yağmur az yağıyor ve kuraklık var. Büyük ölçüde sulamada yapıyorduk. Kuraklık nedeniyle baraj gölü kuruma noktasına geldi" dedi.