Hacker’lar sadece PC’lere saldırmıyor: Havalandırma, yazıcılar, Faks Makineleri...

Antivirüs firması WatchGuard güvenlik departmanları tarafından unutulan siber saldırı alanlarını 7 maddede hatırlatarak uyarılarda bulunuyor.

1. Yazıcılar

Artık eskisi kadar kullanılmıyor olsa da hala şirketlerde aktif olarak işlev gören yazıcılardaki güvenlik açıkları, hackerlerin şirket sistemlerine girmesi için açık kapı bırakıyor. Hackerler, bastırılan gizli belgeleri çalmaktan tüm IT alt yapısının çökmesine kadar pek çok sorunu güvenliği zayıf tek bir yazıcı aracılığıyla yaratabiliyor.

Yazıcıları güvenli kılmak için öncelikle ilk kullanımda üretici tarafından verilen şifrelerin mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Daha sonra güvenlik ekibinde yazıcıların denetiminden sorumlu kişilerin dikkatle belirlenmesi ve bu kişilerin cihazların internete bağlı bir şekilde çalıştırılmadığından emin olacak şekilde kontroller yapması önem taşıyor. Ayrıca, yazıcıların veya tarayıcıların birkaç yılda bir yenilenmesi durumunda eski cihazlar ile ilgili bir yok etme stratejisinin belirlenmesine ihtiyaç duyuluyor.

2. Faks Makineleri

2017’de yapılan bir anket şirketlerin %62’sinde hala faks cihazlarının bulundurulduğunu ortaya koyuyor. Geçmişte kalmış gibi gözüken faks makineleri, sağlık, hukuk, bankacılık gibi sektörler başta olmak üzere halen kullanılarak oldukça hassas kişisel bilgilerin işlendiği ve depolandığı cihazlar olmaya devam ediyor.

Bu cihazları hedef alan hackerler, istedikleri faks belgelerini kendi mail adreslerine gönderebiliyor veya cihaz üzerinden istedikleri kadar kişiye kolayca dağıtabiliyor. Yazıcılar gibi, bu makinelerde de ilk olarak üreticinin sağladığı şifrenin değiştirilmesi gerekiyor. Alınabilecek bir başka önlem ise faks makinesinin uzaktan kullanım seçeneğini devre dışı bırakma. Artık kullanılmayacak cihazlardaki hafızanın silinmesi de olası sorunları azaltıyor.

3. Konferans Odaları ve Video Sistemleri

Konferans odaları ve video sistemleri, güvenlik seviyesine önem gösterilmeyen bir diğer nokta olarak problem yaratabiliyor. Video konferans sistemlerinin ortak Wi-Fi ağlarına bağlanarak çalıştırılması, hackerlere aradıkları fırsatı veriyor. Bu sebeple şirketlerin konferans odalarına özel ağlar yaratması ve internet bağlantılarının sadece ihtiyaç duyulduğunda kurulması öneriliyor. İlk şifrenin değiştirilmesi kuralı burada da geçerli oluyor. Bu kurallara uyulmadığında, hackerlerin konferans sistemini sürekli saldırıya uğratması ve konferans konuşmaları ile şirket toplantılarını gözetlemesi şaşırılamayacak bir son oluyor.

4. Posta Kutuları

Saldırılar, kuryeler gibi hiç tahmin edilmeyen kişilerden de kaynaklanabiliyor. Posta kutularının mümkünse güvenliği çok kritik bir alanda bulunmaması ve kurumsal çevrenin daha uzak bir noktasında olması tavsiye ediliyor. Bunun dışında, çalışanların varsa belge odasından veya posta kutularından sorumlu kişiyi ve şirkete sık sık gelen kuryeleri tanıması rahatlık sağlıyor.

Mektuplar dışında, şirketlerin IT çalışanlarının flash sürücü gibi özellikle şirket dışından gelen araçları kontrol etmesi gerekiyor. Aksi takdirde hackerler, şirketin tümüne yayılacak zararlı belgeleri bir flash bellek üzerinden sisteme kolay ve ucuz bir şekilde bulaştırabiliyor.

5. Havalandırma, Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Havalandırma sistemlerinin sızıntıya uğratılması, büyük bir mağazanın satış sisteminin çökmesine sebep olabilecek kadar büyük bir saldırıya dönüşebiliyor. Bu sistemlerin çoğunlukla kısıtlı IT tecrübesine sahip insanlar tarafından kurulması, güvenlik açıklarının bulunmasını kolaylaştırıyor. IoT cihazlarının ve sensörlerinin yerleştirilmeden önce test edilmesi, şifrelerinin şirket tarafından seçilmesi ve yazılım güncellemelerinin düzenli olarak yenilenmesi sorunları önlüyor.

6. Resepsiyonlar

Resepsiyonlar, internet üzerinden görüşme yapılmasını sağlayan VOIP telefonlar, kiosklar, sanal bağlantılar veya ziyaretçiler ayarlayan resepsiyonistler gibi kurumsal alan ya da cihazların hepsinde ayrı ayrı ağların kullanılması, saldırı ihtimalini en aza indirgiyor. Kurumsal ortak ağlardan ayrılmaları dışında, bu alanların saldırılara karşı genel olarak daha çok güçlendirilmesine ihtiyaç duyuluyor.

Bahsedilen alanlardaki cihazların USB ve Ethernet girişlerinin kilitlenmesi, varsa dokunmatik ekranların benzersiz şifrelerle yapılandırılması ve cihazlardaki yönetici kimliğinin özel anlar dışında devre dışı bırakılması diğer tedbirler olarak sıralanabiliyor.

7. Güvenlik Kameraları ve Kapı Erişim Sistemleri

Şirketlerin güvenlik kameraları ve kapı erişim sistemleri de önemli ölçüde tehlike altında bulunuyor. Detaylı savunma kontrolleri uygulanması gereken ancak çok özen gösterilmeyen bu araçların kullanım yetkisinin oldukça hassas belirlenmesi saldırıları uzaklaştırıyor. Fiziksel güvenlikteki eksikliklerin de siber güvenliği etkileyebileceği vurgulanırken, kameralardaki zafiyetlerin tespit edilip giderilmesi için penetrasyon testleri ve ağ kontrolleri öneriliyor.

(TechInside)