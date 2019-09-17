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Hackerlı kargo çetesinin 2 milyon liralık vurgunu

İstanbul Emniyeti, Türkiye'de ilk defa rastlanan bir yöntemle dolandırıcılık yapan bir çeteyi çökertti. Kargo gönderilerinin içerisindeki değerli eşyaları tespit eden, alıcıların kimlik bilgileriyle hazırladıkları sahte kimlikleri kullanarak kargo paketlerini teslim alan ve yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon yapıldı. Beyni bir hacker olan çetenin 15 üyesi yakalandı.

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İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü, Türkiye'de ilk defa rastlanan bir yöntemle iki milyon liralık vurgun yapan bir çeteyi çökertti. Polisin tespitlerine göre; Türkiye genelinde dolandırıcılık, sahtecilik ve soygun olaylarına karışan çetenin hem beyni hem de üyesi olan bir Hacker özel bir yazılım geliştirdi. Kargo firmalarının gönderilerini deşifre eden Hacker, insanların kargoya verdikleri değerli eşyaları tespit etti. Hacker, kargo alıcılarının kimlik bilgilerine de ulaştı. Alıcıların kimlik bilgileri ve çete üyelerinin fotoğraflarıyla sahte kimlikler hazırlandı. "Dublör" konumunda bulunan çete üyeleri o sahte kimliklerle binlerce kişi adına gönderilen kargo paketlerini teslim aldı.
 
ÜÇ AY BOYUNCA TELEFON DİNLEMESİ YAPILDI
 
İddialara göre yüklü miktarda ziynet eşyalarının gönderildiği kargo paketlerini de alan çete üyeleri çok sayıda kuyumcuyu da mağdur etti. Çetenin üyeleri; içerisinde ziynet eşyası, elektronik eşyalar başta olmak üzere maddi değeri yüksek olan değerli eşyaların kargoya verildiği paketleri teslim alarak iki milyon liralık vurgun yaptı. Eşyaları satan çete üyeleri üç ay boyunca teknik takiple dinlendi; fiziki takiple izlendi. Tespitler sonrası operasyonun düğmesine basan İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri, çetenin üyelerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Soygunlarda çocukları da kullanarak istismar eden çetenin 15 üyesi gözaltına alındı. Kargo paketlerinden çalınan çok sayıda eşya operasyon yapılan adreslerde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 
(Sabah)

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

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