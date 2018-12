Hadi İpucu 6 Aralık sorusu ve cevabı: Seyrek dokunmuş keten bezin üzerine çeşitli renklerde iplerle yapılan süslemeye ne denir? 6 Aralık 2018 Perşembe günü Hadi İpucu sorusu ve cevapları belli oldu mu? Hadi İpucu joker kazanma kodu ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aranıyor. Bir dönem kurslar aracılığıyla eğitimi verilen kanaviçe, seyrek dokunmuş keten bezin üzerine çeşitli renklerde iplerle yapılan süslemeye verilen isimdir. Genellikle çiçek veya doğanın fotoğraflandığı keten bez üzerinde, çeşitli renklerde ipler kullanılmaktadır. İşte, seyrek dokunmuş keten bezin üzerine çeşitli renklerde iplerle yapılan süsleme olarak anılan kanaviçe hakkında bazı bilgileri bu haberimizde derledik. Heyecanla beklenen Hadi İpucu 6 Aralık sorusu ve cevabı ve joker kodu yayınlandı. Bugün saat 12:30'da yapılacak Hadi İpucu sorusu, seyrek dokunmuş keten bezin üzerine çeşitli renklerde iplerle yapılan süslemeyle ilgili geldi. Bilindiği üzere Hadi İpucu yarışması gün içinde sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere iki ayrı soru yöneltiliyor. Hadi Instagram'dan yapılan canlı yayın yarışması ile birlikte gün içinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldığından. Yayına giren sorular ve cevapları ile ilgili detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda gün içinde Hadi İpucu joker kodları takipçileri ile paylaşılırken yeni gelişmeler hakkında tüm detayları son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.



6 Aralık Ekim Hadi İpucu sorusu: Seyrek dokunmuş keten bezin üzerine çeşitli renklerde iplerle yapılan süslemeye ne denir?



6 Aralık Hadi İpucu sorusu fotograftaki konu ile ilgili.





KANAVİÇE NEDİR?



Kanaviçe, el işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi ve onun üzerine yapılmış olan işlemelere verilen addır.



Etamin işine benzer. Aynen onun gibi renkli küçük çarpılardan desenler oluşturma şeklindedir. Etaminden farkı, kanaviçenin düz kumaş üzerine işlenmesidir. Kumaş üzerine öncelikle kaneve adı verilen özel dokunmuş bir kumaş tutturulur. Sonra renkli ipliklerle kanave referans olarak alınarak desen işlenir. Desenin işlenmesi bittikten sonra kanave asıl kumaş üzerinden ip ip çekilerek işlenmiş desenle kumaş arasından temizlenerek kanaviçe elde edilir.



Batı kültüründeki goblene benzer, ancak ondan daha kalın iplerle ve daha ayrıntısızdır.



