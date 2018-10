Hadi ipucu sorusu ve cevabı 20 Ekim Hadi İpucu yarışması bu akşam yapılacak mı

20 Ekim Hadi ipucu sorusu ve cevabını araştırıyor! Heyecanla beklenen Hadi İpucu 20 Ekim sorusu nedir? Hadi İpucu cevapları açıklandı mı? Hadi İpucu yarışma programında yer alan sorulara nereden ulaşılacak? Hadi İpucu canlı yayına katılım nasıl sağlanacak? 12:30 Hadi ipucu neden yok? Hadi yarışması bu akşam yapılacak mı? Haftanın tüm günleri yapılan Hadi yarışması bugün yapılacak mı? 20 Ekim Hadi bu akşam var mı? soruların yanıtları merak konusu oldu. Hadi ipucu ödüllü yarışma uygulaması takipçilerine kazandırmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden canlı olarak takipçileriyle buluşan Hadi İpucu yarışması her gün yeni bir soru ile aldığı ilk cevaba yönelik ödül kazandırırken son gelişmeler yakından takip ediliyor. Hadi TV+ Film Gecesi'yle 20:30'da! Büyük Ödül 30.000 TL olacak. 30.000 TL ödüle 30.000 joker TV+ uygulamasından takip edebileceğiniz gibi yeni gelişmeleri bu haberizden de takip edebilirsiniz. 20 Ekim Hadi ipucu sorusu ve cevabı ile ilgili ayrıntılar star.com.tr'de. İşte Hadi'den son açıklama

Hadi'nin instagram hesabından yarışmanın bugün olup olmayacağına dair bir duyuru yayınlandı. Hadi TV+ Film Gecesi'yle 20:30'da! Büyük Ödül 30.000 TL olacak. 30.000 TL ödüle 30.000 joker TV+ uygulamasında



20 Ekim Hadi yapışmasının bugün yapılıp yapılmayacağını insanlar merakla internetten araştırmaya başladı. Hadi'nin İnstagram hesabından yapılan bi duyuru ile açıklama yapıldı.



Sevgili Hadiciler sizlere daha iyi bir yarışma deneyimi yaşatabilmek için bugün 12:30 yarışmamız yapılmayacaktır. Akşam 20:30’da tekrar sizlerleyiz..

İşte Hadi yarışmasına dair açıklama;







HADİ NEDİR?



Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.



