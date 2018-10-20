Hadi ipucu sorusu ve cevabı 20 Ekim Hadi İpucu yarışması bu akşam yapılacak mı
20 Ekim Hadi ipucu sorusu ve cevabını araştırıyor! Heyecanla beklenen Hadi İpucu 20 Ekim sorusu nedir? Hadi İpucu cevapları açıklandı mı? Hadi İpucu yarışma programında yer alan sorulara nereden ulaşılacak? Hadi İpucu canlı yayına katılım nasıl sağlanacak? 12:30 Hadi ipucu neden yok? Hadi yarışması bu akşam yapılacak mı? Haftanın tüm günleri yapılan Hadi yarışması bugün yapılacak mı? 20 Ekim Hadi bu akşam var mı? soruların yanıtları merak konusu oldu. Hadi ipucu ödüllü yarışma uygulaması takipçilerine kazandırmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden canlı olarak takipçileriyle buluşan Hadi İpucu yarışması her gün yeni bir soru ile aldığı ilk cevaba yönelik ödül kazandırırken son gelişmeler yakından takip ediliyor. Hadi TV+ Film Gecesi'yle 20:30'da! Büyük Ödül 30.000 TL olacak. 30.000 TL ödüle 30.000 joker TV+ uygulamasından takip edebileceğiniz gibi yeni gelişmeleri bu haberizden de takip edebilirsiniz. 20 Ekim Hadi ipucu sorusu ve cevabı ile ilgili ayrıntılar star.com.tr'de. İşte Hadi'den son açıklama
20 Ekim Hadi ipucu sorusu ve cevabını araştırıyor! Heyecanla beklenen Hadi İpucu 20 Ekim sorusu nedir? Hadi İpucu cevapları açıklandı mı? Hadi İpucu yarışma programında yer alan sorulara nereden ulaşılacak? Hadi İpucu canlı yayına katılım nasıl sağlanacak? 12:30 Hadi ipucu neden yok? Hadi yarışması bu akşam yapılacak mı? Haftanın tüm günleri yapılan Hadi yarışması bugün yapılacak mı? 20 Ekim Hadi bu akşam var mı? soruların yanıtları merak konusu oldu. Hadi ipucu ödüllü yarışma uygulaması takipçilerine kazandırmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden canlı olarak takipçileriyle buluşan Hadi İpucu yarışması her gün yeni bir soru ile aldığı ilk cevaba yönelik ödül kazandırırken son gelişmeler yakından takip ediliyor. Hadi TV+ Film Gecesi'yle 20:30'da! Büyük Ödül 30.000 TL olacak. 30.000 TL ödüle 30.000 joker TV+ uygulamasından takip edebileceğiniz gibi yeni gelişmeleri bu haberizden de takip edebilirsiniz. 20 Ekim Hadi ipucu sorusu ve cevabı ile ilgili ayrıntılar star.com.tr'de. İşte Hadi'den son açıklama
Hadi'nin instagram hesabından yarışmanın bugün olup olmayacağına dair bir duyuru yayınlandı. Hadi TV+ Film Gecesi'yle 20:30'da! Büyük Ödül 30.000 TL olacak. 30.000 TL ödüle 30.000 joker TV+ uygulamasında
20 Ekim Hadi yapışmasının bugün yapılıp yapılmayacağını insanlar merakla internetten araştırmaya başladı. Hadi'nin İnstagram hesabından yapılan bi duyuru ile açıklama yapıldı.
Sevgili Hadiciler sizlere daha iyi bir yarışma deneyimi yaşatabilmek için bugün 12:30 yarışmamız yapılmayacaktır. Akşam 20:30’da tekrar sizlerleyiz..
İşte Hadi yarışmasına dair açıklama;
HADİ NEDİR?
Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.
HADİ NEDİR NASIL OYNANIR
Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli.
Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.
Hadi TV+ Film Gecesi'yle 20:30'da!📽 Büyük Ödül 30.000 TL TV+'tan 💸 30.000 TL ödüle 30.000 joker TV+ uygulamasında🤩 TV+ uygulamasını indir,anasayfadaki bannera tıkla,jokeri kap 😉😍. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla 💪🏻😎 @tvplus . . . . . . . . . . . #hadi #kazandıranuygulama #hadihayırlısı #ödüllüyarışma #trivia #test #hadibilgiyarışması #hadioynalive #heyecanlı #canlı #mobil #yarışma #gercekpara #appstore #playstore #tvplus
Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.
Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; "cepteki televizyon" teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.
PARA NASIL ÇEKİLİR?
Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.
İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:
Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin;)
Hadi internet yarışması 165 bin lira kazandırdı
Mobil uygulama üzerinde canlı, sunuculu ve gerçek para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’ ile kazanma heyecanı BiP'te başladı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Mobil cihazlardan oynanabilen, canlı yayında para ödüllü bilgi yarışması fikri ile yola çıkan Vipme, BiP’in stratejik iş ortağı olarak ‘Hadi Bilgi Yarışması’ ile kullanıcılar artık diledikleri yerden mobil cihazlarıyla yarışıp, para ödüllerinin sahibi olabiliyor.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Hadi’de en fazla katılımcı rekoru ise 145 bin kişinin aynı anda yarışmasıyla gerçekleşti. Yarışmaya ilgili ve katılımcı sayısı her gün artmaya devam ediyor. Hadi uygulaması için, Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP’in keşfet kategorisi altında hadi bilgi yarışması kanalı açıldı. Yaklaşık 1 milyon takipçisi olan bu kanal üzerinden yarışmacılara en son bilgiler iletilirken aynı zamanda her hafta yarışmada kullanabilecekleri ‘Joker’ hakkı (ekstra can hakkı) ve yarışmada sorulacak sorularla ilgili ipuçları da veriliyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise Merve Toy ve Müge Boz yapıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.