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Hadiciler sınıfta kaldı

Bağlantı Fenomen yarışma ‘Hadi’, çarşamba günü sorduğu zor sorularla katılımcıları terletti.

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Merve Toy’un sunumuyla gerçekleşen yarışmada bir ilk yaşandı ve 340 bin yarışmacı arasından 15 sorunun tamamına doğru yanıt veren çıkmadı. Hadicilerin en çok zorlandıkları soru 148 bin 740 kişinin yarışmaya veda ettiği ‘Evrenin başlangıcından günümüze kadar olan süreyi “bir yıl” kabul edersek dinozorların yok olması hangi güne denk gelir?’ oldu. 10 bin TL ödül ise gelecek çarşambaya devrederek 20 bin TL’ye yükseldi

 

Hadi nedir?

Her gün 20.30’da, hafta içi ise 12.30 ve 20.30’da yayınlanan canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışmasıdır. Turkcell altyapısına sahip Hadi, farklı operatör ve bağlantı hızlarına sahip 100’den fazla çeşit telefonla oynanır. Google Play Store ve App Store’da 4 milyondan fazla indirilen Hadi’de 12 soru sorulan katılımcılara soru başına 10 saniye tanınır. Soruların tamamını verilen sürede doğru cevaplayan Hadiciler, önceden belirlenen ödülü aralarında eşit olarak paylaşır.

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