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Hadımköy'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Hadımköy'de bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Alınan bilgiye göre, Hadımköy'de geri dönüşüm deposu olarak kullanılan tek katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bağcılar, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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