Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler!

AA 31 Mayıs 2020 Pazar 16:15 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 16:54

Türkiye yeni bir sağlık tesisini daha hizmete alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Ortaya hem buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş, gençliğimizde şahsen tanıdığımız, desteğini ve teşvikini gördüğümüz bir büyüğümüzdür."

"Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler."

"Ecdadımız fethi sadece toprakların ele geçirilmesi değil asıl gönüllerin kazanılması olarak görürdü."

"Ayasofya dini bir husumetle yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur."

İSTANBUL'UN FETHİNE İŞGAL DİYENLERE SERT TEPKİ

Bazı kendini bilmezler İstanbul'un fethini işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Sorsanız fethin anlamını bile bilmezler. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler. Ecdadımız fethi sadece toprakların ele geçirilmesi değil asıl gönüllerin kazanılması olarak görürdü.

Camilerimiz ve sembol eserlerimiz kısa sürede yok edildi. Atina'da bir tane cami yok.

OSMANLI VE TÜRK COĞRAFYASINDA 120 ESERİ RESTORE ETTİK

Camilerimiz ve sembol eserlerimiz kısa sürede yok edildi. Atina'da bir tane cami yok. Osmanlı ve Türk coğrafyasında 120 eseri restore ettik. Ayasofya dini bir husumetle yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur.

İnşallah bu eser hem ecdadın hatırasını yaşatarak hem de bölge halkına şifa dağıtarak asırlar boyunca ayakta kalmayı sürdürecektir

BAKAN KOCA: VEFANIN BİR NİŞANESİ

Bakan Koca, "Burada bulunmamız sadece bir hastane açılışının değil, tarihimize, kültür mirasımıza sahip çıkışın, vefanın bir nişanesidir. Hadımköy Askeri Hastanesi, Sultan Abdülhamit Han tarafından başlatılan imar hareketinin o zamanki İstanbul taşrasına bir yansımasıdır" açıklamasında bulundu.

HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİNİN ÖZELLİKLERİ

• Arazi üzerinde hastane binası, yemekhane ve idari bina, morg binası, teknik merkez binası ve kafe binası ile birlikte toplam 4.500 m2 kapalı alan olacaktır

• Hastane binası zemin kat ve 1. kattan oluşmaktadır.

• Hastane binası, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu izni ve denetiminde restore edilmektedir.

• Hastane binasının restorasyonu tamamlandığında 42 adet hasta yatağı ve 59 adet yoğun bakım yatağı olmak üzere 101 yatak kapasiteli olacaktır.

• Hastane arazisi 23 dönüm büyüklüğündedir.