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Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: Sürücü ağır yaralandı

BEYOĞLU'nda hafif ticari bir araç bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

DHA15 Şubat 2020 Cumartesi07:39 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 07:39

Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan istikameti Halıcıoğlu mevkiinde saat 03.00 sıralarında yaşandı. Çağlayan istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DY 5691 plakalı hafif ticari araç, Halıcıoğlu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, motor da yerinden fırladı, Kazada sürücü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık görevlilerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle, D-100 Karayolu Çağlayan istikametinde ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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