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Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Büyük hasar gören aracın sürücüsü Adem Sözer (45), ağır yaralandı.

DHA02.01.2020  07:26 - Güncelleme: 02.01.2020  07:26
Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Derince 44 Evler Sapağı’nda meydana geldi. D-100 Karayolu İstanbul istikametine giden Adem Sözer idaresindeki 54 VH 990 plakalı hafif ticari araç, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Yaklaşık 30 metre kayan hafif ticari araç, yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, bariyerlere giren araçta sıkışan Adem Sözer’i araçtan çıkardı. Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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