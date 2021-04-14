Hafif ticari araç ile çarpışan 37 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

DHA 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:59 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:59

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Burhan Bolat yönetimindeki 16 UAC 23 plakalı motosiklet, kavşakta Muhittin Beler'in (45) kullandığı 45 16 AHP 912 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Bolat, 20 metre sürüklenerek, firmanın tabelasına çarptı. Kazada ağır yaralanan Bolat, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burhan Bolat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MOTOSİKLETİNİ SATMAK İSTİYORMUŞ

Motosiklet sürücüsü Burhan Bolat'ın dengesini kaybederek, sürüklendiği ve tabelaya çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bolat'ın, motosikletini ikinci el alışveriş sitesinden satışa çıkardığı öğrenildi.