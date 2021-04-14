İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2021 Çarşamba / 2 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0853
  • EURO
    9,6755
  • ALTIN
    451.42
  • BIST100
    1401.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hafif ticari araç ile çarpışan 37 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Güncel

Hafif ticari araç ile çarpışan 37 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Burhan Bolat (37), hayatını kaybetti. Bolat'ın, motosikletini ikinci el alışveriş sitesinden satışa çıkardığı öğrenildi. Motosikletlinin sürüklendiği ve tabelaya çarptığı kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA14 Nisan 2021 Çarşamba 15:59 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:59
ABONE OL

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Burhan Bolat yönetimindeki 16 UAC 23 plakalı motosiklet, kavşakta Muhittin Beler'in (45) kullandığı 45 16 AHP 912 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Bolat, 20 metre sürüklenerek, firmanın tabelasına çarptı. Kazada ağır yaralanan Bolat, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burhan Bolat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MOTOSİKLETİNİ SATMAK İSTİYORMUŞ

Motosiklet sürücüsü Burhan Bolat'ın dengesini kaybederek, sürüklendiği ve tabelaya çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bolat'ın, motosikletini ikinci el alışveriş sitesinden satışa çıkardığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.