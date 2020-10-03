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  • Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı, 73 yaşındaki sürücü kazasının ardından kalp krizi geçirdi
Güncel

Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı, 73 yaşındaki sürücü kazasının ardından kalp krizi geçirdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik kazasının ardından kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi. Ali Sefa Ütkür'ün kalp hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

AA03 Ekim 2020 Cumartesi 13:19 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 13:19
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Ali Sefa Ütkür'ün (73) kullandığı 34 DC 7233 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Orman Çiftliği yakınlarında, Mustafa Ç. idaresindeki 59 KS 960 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazanın ardından aracından inen Ütkür'ün kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Ütkür'ün cenazesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ali Sefa Ütkür'ün kalp hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Kamyon şoförü Mustafa Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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