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Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Batman'da hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

DHA10 Şubat 2021 Çarşamba 17:14 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:15
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Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Fırat Olçay (22) yönetimindeki 31 AED 840 plakalı hafif ticari araç, köy girişinde Bayram Avcı'nın kullandığı 45 TJ 861 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçların içindeki 5 kişi, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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