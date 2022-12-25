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Güncel

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

IHA25 Aralık 2022 Pazar 10:27 - Güncelleme:
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kaza, gece saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, L.Ö. idaresindeki 07 AYH 262 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, A.Ö. hakimiyetindeki 41 GR 148 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle 07 AYH 262 plakalı araç savruldu. Kazada sürücüler L.Ö., A.Ö. ve araçlarda bulunan M.O. ile E.A. yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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