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Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 15:00 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:00
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Alınan bilgiye göre, Yaşar A. idaresindeki 55 GU 140 plakalı hafif ticari araç, Kumarlı Mahallesi'nde İsa Bozyel'in kullandığı 55 AFS 252 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yol kenarına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan Hanife Ç, Sevine S. ve Hatice A'nın yanı sıra otomobil sürücüsü Bozyel yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozyel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bozyel'in bir cenazeye katılmak üzere Allı Mahallesi'ne gittiği öğrenildi.

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