Hafif ticari araç kanala düştü: 1'i kurtarma görevlisi 3 ölü

AA 19 Aralık 2021 Pazar 01:17 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 01:32

Mülkbükü köyü civarında 05 ABK 243 plakalı hafif ticari aracın HES kanalına devrilerek akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya Belediyesine bağlı su altı kurtarma ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de katıldığı çalışma sonucu araca ulaşıldı. Araçta kimsenin bulunmaması üzerine kanal boyunca arama başlatıldı.

Suya kapılan ve yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan Fadime Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir süre sonra araçtaki Murat Can Şahin'in cansız bedeni, kanalda aracın düştüğü yerden yaklaşık 500 metre uzakta bulundu.

Şahin'i arama çalışmaları esnasında kanal üzerindeki köprüde dengesini kaybeden AFAD arama kurtarma teknisyeni Mürsel Demir de HES kanalına düştü.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demir, ambulansla sevk edildiği Taşova Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

-VALİ MASATLI'DAN AÇIKLAMA

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, olayla ilgili bilgi alıp, ailelere başsağlığı diledi.

Bir aracın HES kanalına düştüğü ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini bildiren Masatlı, şunları söyledi:



"Ekipler, kanalda inceleme ve araştırma yapmışlar. Akabinde ilk önce birinci kişi çıkartılmış daha sonra ikinci cesedin aranması sırasında da AFAD görevlisi arama kurtarma teknisyeni Mürsel Demir kardeşimiz yüksekten çökertme havuzuna düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş ve görev şehidi olmuştur. Diğer vatandaşlarımız Murat Can Şahin ve Fadime Özdemir de hayatlarını kaybetmiştir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Ayrıca görev şehidimiz Mürsel Demir'in ailesine, AFAD teşkilatımıza başsağlığı dileklerimde bulunuyorum. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız."



AFAD'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kanala düşen araçtaki 2 kişiyi kurtarma çalışması sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden AFAD personeli Mürsel Demir için başsağlığı açıklaması yayımladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Merhum arama kurtarma personelimiz Mürsel Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. AFAD ailemizin başı sağ olsun" denildi.