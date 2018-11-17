Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Adıyaman Şanlıurfa Karayolunda hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
- İHA
Kaza, Adıyaman Şanlıurfa Karayolu 26. Kilometresinde meydana geldi. Eyüp Er yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri gelerek yaralıyı araçtan çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.