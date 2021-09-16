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Hafif ticari araç, tıra çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Konya'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Gökalp Yayla Çeşme (29), öldü.

DHA16 Eylül 2021 Perşembe 09:40 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 09:40
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Kaza, saat 01.30 sıralarında, Kulu- Kırıkkale yolunda meydana geldi. Gökalp Yayla Çeşme yönetimindeki 71 ACE 546 plakalı hafif ticari araç, Emin Maden'in kullandığı 37 SD 254 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın ön bölümü, TIR'ın dorsesinin altında kaldı. Kazada sürücü Çeşme yaşamını yitirdi, diğer sürücü Maden ise yaralanmadı. Gökalp Yayla Çeşme'nin araç içinde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı ardından otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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