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Güncel

Hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

Uşak'ta okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki lise öğrencisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 11:40 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:40
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İzmir-Ankara kara yolunda ilerleyen M.Ö. yönetimindeki 64 DZ 813 plakalı hafif ticari araç, Uşak Lisesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Cennet Candoğan'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uşak Lisesi 9. sınıf öğrencisi Candoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Acı haberi alan aile yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü.

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