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Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isteyen Cemal Güzel (55), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA14 Nisan 2021 Çarşamba 17:56 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 17:56
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Kaza, Çerkezköy-İstanbul karayolunun Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Cemal Güzel yolun karşısına geçmek isterken, A.D.'nin kullandığı 31 KNK 86 plakalı hafif ticari araç çarptı. Aracın çarpması sonucu Güzel, yaklaşık 50 metre savrulurken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güzel'in cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma araç sürücüsü A.D'yi gözaltına aldı.

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