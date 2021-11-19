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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada Abdullah Cengiz (47) öldü, 4 kişi yaralandı.

DHA19 Kasım 2021 Cuma 09:42 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 09:42
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Kaza, gece saatlerinde Birecik-Nizip kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Birecik yönüne giden Suphi Güneş yönetimindeki 63 ZU 482 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Abdullah Cengiz'in kullandığı 34 BJS 643 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Abdullah Cengiz'in öldüğü belirlendi.

Yaralanan Suphi Güneş, Tekin Güneş, Şahin Güneş ve Mehmet Cengiz ise ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Cengiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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