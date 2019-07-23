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Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaretçi akınına uğradı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı’nın altında 2 bin metrekarelik alana inşa edilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi vatandaşların ilgi odağı oldu. Bir haftada 50 bin kişi ziyaret etti. 

  • KEMAL GÜMÜŞ İSTANBUL
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15 Temmuz’un üçüncü yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan müzede şehitlerin isimleri ve fotoğrafları, hayatlarının kısaca anlatıldığı dokunmatik ekranlar, şehit ve gazilere ait özel eşyalar, şehitlerin ayakkabıları, tanklarla ezilen arabalar, FETÖ’cülerin saldırılarda kullandığı bomba ve mermiler, şehit Ömer Halisdemir’e ait kep ve kama gibi birçok eşya sergileniyor. 15 Temmuz darbe girişimini yaşandığı geceye ve o gece şehit olan kahramanlara ait birçok eşyanın yer aldığı müzeye gelen vatandaşlar duygulu anlar yaşıyor. Müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik sistemlerine dair görsel ve bilgilendirme köşelerinin yer aldığı müzeye girişi ücretsiz. Müzenin girişinde şehitlerinin isimleri ve onları temsilen tavandan sarkan beyaz güvercinlerle birlikte ‘Unutma’ yazısı dikkat çekiyor.  

50 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Aralarında Star Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Halime Kökce ile Star yazarı Yakup Köse’nin de bulunduğu bir grup gazeteciye müzeyi gezdiren 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, müzeyi bir haftada 50 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek şöyle konuştu: Bu müzes ile amaçladığımız darbeler tarihi anlamında bir kaynakça oluşturmaktır. 15 Temmuz’un durduğu yeri, 15 Temmuz’da halkımız birlik ve beraberlik mesajını nasıl verdiği, şehitlerimiz nasıl yaşatılacağı ile ilgili bir kaynakça oluşturacağız” dedi.

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