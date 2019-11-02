Hafıza 15 Temmuz ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesinde kurulan ve işletmesi 15 Temmuz Derneği’nce yapılan Hafıza 15 Temmuz, hizmete açıldığı 15 Temmuz 2019’dan bu yana ziyaretçi akınına uğradı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı simge noktalardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde inşa edilen müze, her gün her yaş ve kesimden binlerce kişiyi ağırlıyor. Hafıza 15 Temmuz’u gezenler hain darbe girişiminin izlerini taşıyan objeleri yakından inceleme imkânı bulurken, darbecilerin vahşetine ve girişimin ülke ve millete yaşattığı kayba tanıklık ediyor. 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, müzenin 3.5 ayda 191 bin misafiri ağırladığını söyledi.

HAİNİ ‘UNUTMA’

Şebik, “Burada 251 şehidimizin hatıralarını yaşatmak, o günkü direniş ruhunu yaşatmak, gelecek nesillere doğru aktarmak ve hatta o hainleri unutmayacak, unutturmayacak aslında bir mekân burası” diye konuştu. Şebik, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte kutladık. Bu günlerin atmosferi de önemli ama biz özellikle resmi bayramlarda Hafıza 15 Temmuz’u açık tutuyoruz. Çünkü buraya gelen insanlar, kimisi çalışıyor, kimisi okulda, onların boş olduğu zamana göre biz hizmet vermeyi, hizmet sunmayı kendimize öncelik biliyoruz” dedi. Bin 500 metrekare alanda iki kat inşa edilen müzenin zemin girişindeki duvarda ‘Unutma’ yazısı ile 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve onları temsilen tavandan sarkan beyaz güvercinler bulunuyor.