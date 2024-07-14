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Güncel

Hafıza 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin 8. yılı için özel program

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçerken, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde ihanet dolu işgal girişiminin konuşulacağı özel programlar düzenlenecek.

14 Temmuz 2024 Pazar 18:54 - Güncelleme:
Hafıza 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin 8. yılı için özel program
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15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 251 şehidin anıldığı ve ihanet dolu o geceye ayna tutulan Hafıza 15 Temmuz Müzesi, bir dizi programa ev sahipliği yapacak.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçmesine ilişkin özel programlar düzenleneceğini duyurdu. Programda, ihanet ve işgal girişimi konuşulacak; Türk milletinin şanlı direnişi ele alınacak.

HAFIZA 15 TEMMUZ'DA 15 TEMMUZ KONUŞULACAK

15 Temmuz'da başlayacak programlar 19 Temmuz'da sona erecek. İlk gün 'Bir Direnişin Dilsiz Şahitleri: 15 Temmuz'un Ayakkabıları' adlı söyleşide Coşkun Yılmaz konuşma yapacak.

16 Temmuz saat 15:00'de ise 'Medyada 15 Temmuz'un görünümü ele alınacak. Programda konuşmacılar şu şekilde; Nuh Albayrak, Ersin Çelik, İsmail Halis,

Programın 3. gününde 15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok anılacak. Düzenlenen programda Cevat Olçok, Fahit Aşık, Gökhan Yücel, Ertuğrul Fındık konuşma yapacak.

18 Temmuz'da düzenlenecek programda Melike Günyüz, Halil İbrahim İzgi ve Tuba Danış Ketancı 'Yayıncının Gözünden 15 Temmuz'u konuşacak.

Anma programının son gününde ise; 'Sinemada 15 Temmuz' ele alınacak. Konuşmacılar ise şu şekilde;

Halis Cahit Kurutlu, Muhammed Erkam Bülbül.

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