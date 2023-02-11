Hafızalara kazınan fotoğraf: Acılı baba ilk kez konuştu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden bir gün sonra Fransız Haber ajansı AFP'nin servis ettiği ve Türkiye'yi yasa boğan fotoğraftaki baba Alman Bild gazetesine konuştu.

KIZININ ELİNİ BİR AN BIRAKMADI

49 yaşındaki Mesut Hançer, Kahramanmaraş'taki enkaz başında, hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini tutarken görüntülenmişti.

Üzerinde turuncu bir ceket yüzünde tarif edilmez bir acı ile bekleyen babanın fotoğrafı tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti.

IRMAK'IN MEZARI ÖNÜNDE KONUŞTU

Alman Bild gazetesinin Kapıçam Mezarlığı'nda ulaştığı baba, enkaz altında elini bir an olsun bırakmadığı kızının mezarı önünde konuştu. Deprem olduğu sırada çalıştığını anlatan baba, yer sarsılır sarılmaz ilk iş ailesini aradığını eşinin, iki kızının ve oğlunun iyi olduğunu öğrendiğini belirtti.

"O GECE BÜYÜKANNESİNDE KALMIŞTI"

En küçük kızı Irmak'ın o gece büyükannesinde kaldığını anlatan baba "O gece Irmak'ın kuzenleri gelmişti ve onlarla kalmak için babaannesine gitmişti." dedi.

"ÇIPLAK ELLERİMLE TOPRAĞI KAZDIM AMA ÇIKARAMADIM"

Annesinin evini arayan ama bir türlü ulaşamayan baba gazeteye 'Allah'ım ne olursun evimiz sağ olsun' diye haykırarak binanın olduğu alana koştuğunu anlattı. Kızını kurtarmak için çok uğraştığını ancak bir türlü başaramadığını belirten Hançer "Prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle toprağı kazmaya çalıştım ama çıkaramadım. Çok dua ettim, maalesef olmadı, kaybettik" ifadelerini kullandı.